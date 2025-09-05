Fox News: Трамп вернет Минобороны название «министерство войны»

Президент США Дональд Трамп планирует подписать указ о возвращении Министерству обороны США названия «министерство войны». Об этом, ссылаясь на источник, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источник.

По словам собеседников телеканала, 5 сентября Дональд Трамп официально объявит об изменении названия ведомства. Указ предусматривает, что Пентагон получит дополнительное наименование, а его глава Пит Хегсет сможет быть «министром войны». Также господину Хегсету будет поручено подготовить законодательные и исполнительные меры для постоянного переименования ведомства. Пока неясно, потребуется ли для этого одобрение Конгресса.

Министерство войны США существовало с 1789 по 1947 год. В 1949 году оно было переименовано в Министерство обороны США.

Дональд Трамп неоднократно высказывался за возвращение прежнего названия, считая его более «звучным». По его словам, США «не хотят одной лишь обороны, но также хотят наступления».