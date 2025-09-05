Москалькова обсудила с офисом украинского омбудсмена передачу посылок пленным

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова провела переговоры с украинской стороной об организации доставки посылок для военнопленных. По ее словам, это может случиться «к первым числам декабря».

«Мы обменялись с украинским офисом документами, которые связаны с передачей писем от пленных своим родным»,— рассказала госпожа Москалькова. Переговоры прошли на границе Украины и Белоруссии (цитата по ТАСС).

Она отметила, что процесс доставки сложный: составляются списки пленных, потом их родственникам предлагают написать письма и собрать посылки, которые затем доставляются адресатам.

Последний раз обмен посылками между Россией и Украиной проходил в апреле, когда стороны передали по 1,5 тыс. посылок.