Новак: Россия будет наращивать сотрудничество с Китаем по поставкам СПГ

Россия планирует расширять сотрудничество с Китаем в сфере экспорта сжиженного природного газа (СПГ) и дальнейшего развития газификации регионов РФ. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на Восточном экономическом форуме.

По его словам, проект «Сила Сибири» в 2025 году достиг проектной мощности в 38 млрд куб. м газа и стал надежной газопроводной связью между Россией и Китаем. Кроме того, реализуется дальневосточный проект с объемом 10 млрд куб. м газа. «Таким образом, наша трубопроводная инфраструктура по развитию наших энергетических взаимоотношений с Китайской Народной Республикой составит порядка 100 млрд куб. м газа»,— уточнил господин Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

Вице-премьер также подчеркнул значимость нового проекта «Сила Сибири-2», который предусматривает строительство газопровода из Западной Сибири через территорию Монголии в Китай. Планируемый объем поставок — около 50 млрд кубов газа в год на ближайшие 30 лет. Александр Новак назвал проект уникальным. Подобного больше нет нигде в мире, заключил он.

