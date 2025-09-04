Сборная России сыграла со сборной Иордании вничью на матче в Москве

Сборная России по футболу сыграла с национальной командой Иордании со счетом 0:0. Товарищеский матч проходил в Москве на «Лукойл-Арене». Впервые с ноября 2022 года сборная России не забила за встречу ни одного мяча.

Российская сборная находится на 35-ом месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сборная Иордании – на 64-ом. В следующем матче команда России встретится со сборной Катара в Эр-Райяне.

В этом году сборная России провела пять матчей, на четырех из которых одержала победу (над командами Гренады, Замбии и Белоруссии). Две встречи со сборными Нигерии и Иордании закончились ничьей. В последний раз российская команда сыграла вничью со сборной Узбекистана на выездном матче.