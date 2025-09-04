Греф: депозиты в рублях вне конкуренции

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что сегодня рублевые депозиты остаются самым выгодным инструментом для сбережения средств. Об этом он рассказал на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Пока нет альтернативы рублям. Ставка по депозитам в рублях — сегодня она вне конкуренции»,— подчеркнул господин Греф в интервью «Россия-1».

Инвестиции на фондовом рынке, напротив, менее привлекательны из-за высокой волатильности и разнонаправленных результатов, убежден глава Сбербанка.

«Депозиты дают отдачу на коротком горизонте, и в этом году вряд ли картина поменяется»,— заключил банкир.

Подробнее о том, как россияне копят деньги, — в материале «Ъ» «Вклады получили добавку».