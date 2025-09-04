Греф: депозиты в рублях вне конкуренции
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что сегодня рублевые депозиты остаются самым выгодным инструментом для сбережения средств. Об этом он рассказал на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
«Пока нет альтернативы рублям. Ставка по депозитам в рублях — сегодня она вне конкуренции»,— подчеркнул господин Греф в интервью «Россия-1».
Инвестиции на фондовом рынке, напротив, менее привлекательны из-за высокой волатильности и разнонаправленных результатов, убежден глава Сбербанка.
«Депозиты дают отдачу на коротком горизонте, и в этом году вряд ли картина поменяется»,— заключил банкир.
