Вклады получили добавку

Несмотря на снижение доходности вкладов, средства граждане продолжают нести деньги в банки, при этом вкладчики переключаются на короткие вклады сроком до полугода. Депозиты привлекательнее альтернативных инвестиций как в плане доходности, так и по уровню надежности. Ситуация вряд ли изменится в течение года, а снижение объемов депозитов станет возможным, лишь когда их доходность приблизится к 10–11% годовых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В июле 2025 года объем средств на вкладах граждан составил 43,6 трлн руб., увеличившись на 1,4% относительно июня 2025 года, следует из данных Банка России. В структуре средств банков рост показали как остатки на вкладах, так и средства на текущих счетах. Общий объем средств населения в июле 2025 года составил 61,1 трлн руб., увеличившись на 0,8 трлн руб. к июню 2025 года (+1,3%).

Банки отмечают, что наиболее востребованными остаются вклады на три и шесть месяцев вследствие снижения ставок по более длинным вкладам в ожидании дальнейшего снижения ключевой ставки. «Если несколько месяцев назад клиенты преимущественно открывали полугодовые депозиты, по ним банк предлагал наивысшую доходность, то теперь примерно 40% — это трехмесячные вклады, 40% — шестимесячные, остальное распределяется по девятимесячным и годовым»,— отмечает зампред правления Абсолют-банка Антон Павлов. По данным маркетплейса «Финуслуги», в июле 2025 года средние ставки по вкладам на срок от трех месяцев до года были ниже 19% годовых, а к концу месяца опустились ниже 17% годовых (25 июля ЦБ снизил ключевую ставку до 18%).

Рост объема вкладов обусловлен их ликвидностью и простым механизмом с низкими рисками. В условиях повышенной инфляции депозиты утрачивают функцию генерации дополнительного дохода и являются скорее средством сбережения, добавляет директор рейтингов финансовых институтов НРА Наталья Богомолова. «По-прежнему в значительной части прирост — это капитализация процентов по вкладам, оформленным по пиковым ставкам»,— поясняет управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. По данным ЦБ, в конце 2024 года — начале 2025-го максимальная процентная ставка по вкладам превышала 22%.

Депозиты остаются наиболее привлекательными по сравнению с альтернативными инструментами классических инвестиций по доходности и уровню надежности. «ОФЗ и корпоративные облигации могут конкурировать со вкладами, но требуют более высокой финансовой грамотности и готовности к рискам»,— отмечает аналитик «Банки.ру» Гаянэ Замалеева. «Реальная конкуренция может возникнуть только в том случае, если ставка по депозитам опустится в район 10–11% или ниже, а доходность облигаций при этом сохранится на уровне 12–13%»,— считает директор по развитию финансовых продуктов «Сравни» Магомед Гамзаев. «В период льготных кредитов вложение в инвестиционную недвижимость абсорбировало свободные средства населения»,— добавляет Наталья Богомолова.

На рынке есть и иные инструменты, которые могут составить конкуренцию вкладам. Так, старший управляющий директор Мосбиржи по розничному бизнесу Игорь Алутин отмечает, что «уже сейчас есть паевые инвестфонды (ПИФ), которые превзошли по доходности рублевые вклады». За семь месяцев 2025 года доходность одного из ПИФов, инвестирующего в рублевые облигации, составила 34,1%. При этом каждый третий ПИФ на рынке демонстрировал двузначную положительную доходность за январь—июль 2025 года. По данным «Финуслуг», средняя доходность вкладов в топ-50 банков на 27 августа ниже 10,3–15,6% годовых.

«Как только на рынке появятся инструменты, сочетающие в себе понятность, приемлемый риск и доходность, превосходящую вклады на несколько базисных пунктов, поток средств в банки замедлится»,— считает Наталья Богомолова. Учитывая вероятное замедление цикла снижения ключевой ставки, классические вклады не меньше года будут оставаться оптимальным продуктом по соотношению доходности и риска для массовых инвесторов, считает Юрий Беликов.

В банках ожидают рост объема вкладов в ближайший год. По словам главного аналитика Совкомбанка Анны Земляновой, ЦБ может снизить ключевую ставку до 13% к концу этого года и до 12% к концу 2026 года. «Тогда приток средств населения на депозитах может замедлиться с 12 трлн руб. в 2025 году до 7 трлн руб. в 2026-м»,— добавляет она.

Елена Ванюшина