Греф: рынок ипотеки в России стабилизуется через год

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что ипотека будет недоступна россиянам еще год. По его словам, такая «болезнь» ипотечного рынка связана с его перегревом в предыдущие годы.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Глава Сбербанка Герман Греф

«Пока рынок зависит от льготной ипотеки. По мере того, как ставки будут падать, я думаю, 12% минус, мы увидим стабилизацию ситуации уже. Ну, еще год нам придется пожить в этой истории»,— сказал господин Греф в комментарии телеканалу «Россия 1» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Глава Сбербанка отметил, что ипотечный рынок сейчас «очень резко затормозили» после его перегрева. Из-за этого девелоперские компании ощущают отсутствие продаж, а потребители — недоступность ипотеки.

В обзоре Центробанка от 4 сентября отмечается, что регулятор ожидает роста ипотечного портфеля банков в пределах 3–6%. В ЦБ пояснили, что плавное смягчение денежно-кредитной политики началось только с июня, и до конца года выдачи рыночной ипотеки «не успеют сильно разогнаться в условиях все еще высоких ставок».