Глава «Аэрофлота» предложил перенаправить авиасубсидии на Дальний Восток

Гендиректор «Аэрофлота» (MOEX: AFLT) Сергей Александровский выступил за перераспределение части государственных субсидий с рейсов по европейской части России в пользу Дальнего Востока. С соответствующим заявлением он выступил на ВЭФ-2025. Пока авиакомпания не выносила данное предложение на рассмотрение, рассказал «Ъ» глава Росавиации Дмитрий Ядров.

«Но сама идея, наверное, имеет место быть. И понимая, что у нас есть задача по повышению мобильности до 4 млн к 2030 году (на Дальнем Востоке .— “Ъ”), и понимая, что очень высокая кресельная загрузка на маршрутах в центральной части на сегодняшний день у авиакомпаний»,— отметил господин Ядров.

Глава Росавиации добавил, что вопрос нужно обсуждать с представителями отрасли в контексте реформы всех субсидий. Объем последних составляет около 25 млрд руб. в год.

Собеседники «Ъ» в двух авиакомпаниях, работающих в центральной части страны с господдержкой, отнеслись к инициативе скептически. «Суть субсидируемых маршрутов — в ограничении потолка цен на билеты, и если субсидии урезать, то большое количество направлений станут убыточными»,— заявил один из них. Второй собеседник уточнил, что на цену перевозки серьезно влияет «рост аэропортовых аппетитов». Он напомнил о просьбах к ФАС контролировать нерегулируемые тарифы аэропортов.

S7 также считает необходимым в первую очередь добиваться контроля за ростом аэропортовых тарифов, особенно там, где введены в строй новые терминалы. Тогда как слишком существенное перераспределение бюджета в сторону дальневосточных рейсов, по мнению перевозчика, может негативно повлиять на региональные маршруты в обход Москвы вне Дальнего Востока.

Подробности — в материале «Ъ» «Дальний Восток ждет летных денег».