Минэкономики ожидает курс рубля крепче прежних оценок

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что в обновленном макроэкономическом прогнозе курс рубля ожидается крепче прежних оценок. По его словам, в условиях экспортно-ориентированной экономики России необходимо настроить модель для баланса экспорта и импорта.

«Одно из таких изменений, которые будут видны в прогнозе, — это изменение долгосрочного прогноза по курсу рубля. Он будет крепче. И нам, к сожалению, всем придется к этому адаптироваться. Это достаточно серьезный вызов для экономики, для внутреннего производства, и для внешнего»,— сказал господин Решетников (цитата по ТАСС).

Глава Минэкономики отметил, что при отсутствии в стране импорта это скажется и на экспорте. Поэтому Россия настраивает курс на «неизбежное» развитие внутренней экономики, пояснил он. Речь идет о переоценке долгосрочного курса рубля в обновленном прогнозе ведомства. Его министерство в ближайшее время планирует внести в правительство.

Согласно результатам актуального консенсус-опроса ЦБ пула макроэкономистов, россиян ожидает курс 90 руб./$. Сейчас экономика России идет по нижней границе прогнозов регулятора о ее росте. Несмотря на оптимистичные ожидания по инфляции и ключевой ставке, прогнозы в отношении экономической активности ухудшились.

