Ретропоезд «Лахта» с начала года перевез 8,6 тыс. пассажиров

В текущем году ретропоезд «Лахта» на различные мероприятия в Петербурге и Ленинградской области в общей сложности 8,6 тыс. пассажиров. Такие цифры назвали 4 сентября в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

В тройку самых популярных маршрутов в 2025 году вошли: Ораниенбаумский морской фестиваль 24 августа, когда ретропоездом воспользовались 1498 человек, День ВМФ в Выборге 27 июля — 1205 пассажиров и фестиваль «Корюшка идет» в Новой Ладоге 17 мая — 1100 пассажиров.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что в минувшие новогодние праздники на ретропоезде «Лахта» прокатились более 21,5 тыс. человек. Он ходил по трем маршрутам: от Финляндского вокзала до Выборга, с Балтийского вокзала до Гатчины и Ораниенбаума.

Андрей Цедрик