Суд в Петербурге назначил 1,5 млн рублей компенсации за незаконное преследование

Московский районный суд Санкт-Петербурга частично удовлетворил иск Максима Дудина Министерству финансов РФ о взыскании компенсации морального вреда в порядке реабилитации за незаконное уголовное преследование и постановил выплатить потерпевшему 1,5 млн рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Истец указал что 600 дней находился под стражей по обвинению в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК), после чего летом 2023 года коллегия присяжных в Гатчинском горсуде Ленобласти оправдала его в связи с отсутствием состава преступления.

За понесенный моральный ущерб Максим Дудин запросил компенсацию в 10 млн рублей. Руководствуясь законом о праве на реабилитацию и возмещение вреда (п.1 ч.2 ст.133 УПК), Московский райсуд Петербурга согласился взыскать с Минфина РФ только часть суммы.

Артемий Чулков