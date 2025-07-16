Петербурженка получила 100 тыс. рублей компенсации за сломанный в автобусе нос

Суд удовлетворил требования 76-летней петербурженки о компенсации морального вреда в размере 100 тыс. рублей за травмы, полученные в ДТП, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга

Инцидент случился 27 декабря 2023 года, водитель автобуса, двигаясь по автодороге «Подъезд к городу Коммунар», выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате травмы получили пассажиры автобуса, включая пенсионерку.

От удара пожилая женщина упала, сломала нос и получила другие не менее серьезные повреждения. После инцидента сотрудники прокуратуры рекомендовали пострадавшей обратиться в суд с иском о компенсации.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербургской пенсионерке выплатят 120 тысяч рублей за травмы при падении на эскалаторе.

Андрей Маркелов