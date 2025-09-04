Цивилева: Россия лидирует в области протезирования благодаря СВО

Россия внедрила зарубежные технологии в производство протезов и разработала специальный стандарт по адаптации человека с инвалидностью к новым условиям жизни, заявила заместитель министра обороны Анна Цивилева. Участники СВО «позволили» России выйти на флагманский уровень в области протезирования, уточнила она.

По ее словам, до военных действий на Украине участие государства в жизни человека с инвалидностью заканчивалось на выдаче протезов. Людям, которые ждали замены поврежденных частей тела в длинных очередях, в дальнейшем не помогали адаптироваться. «Мы столкнулись с тем, что участники СВО после получения протезов везут эти "руки и ноги" и не понимают, как они функционируют»,— сказала замминистра.

Сейчас же цикл адаптации включает в себя подготовку и обучение использованию искусственных конечностей, рассказала госпожа Цивилева. «Мы сейчас, наверное, лидируем в этом направлении. Ни Китай, страны АТР, ни страны Европы, не оказывают такую комплексную услугу»,— заявила она на Восточном экономическом форуме (цитата по «РИА Новости»).

Средняя стоимость обеспечения протезами одного человека в России составляет 970 тыс. руб., заявлял в марте глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, средний чек протезирования вырос из-за увеличения в 2024 году спроса на протезы с микропроцессорным управлением.

О растущем спросе на роботизированные конечности — в материале «Ъ».