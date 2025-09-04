ГИБДД напомнила новым регионам о необходимости сменить номера на российские

Госавтоинспекция России в распространенном 4 сентября сообщении напомнила, что граждане и юрлица, которые на день принятия в состав РФ постоянно проживали на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, обязаны до 1 января 2026 года перерегистрировать свои автомобили на российский учет, заменив регистрационные документы и госрегзнаки.

По истечении этого срока управление автомобилем без российских номеров будет квалифицироваться по части 1 статьи 12.1 КоАП РФ (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке), напомнили в ГИБДД. За первое нарушение штраф 500-800 руб., за повторное — штраф 5 тыс. руб. или лишение прав на срок до трех месяцев.

«Госавтоинспекция обращает особое внимание автовладельцев на недопустимость использования транспортных средств с регистрационными знаками Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики или Украины, если на данный автомобиль уже выданы российские регистрационные документы и знаки,— напоминают в ведомстве. — Такие действия квалифицируются как административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена частью 4 статьи 12.2 КоАП РФ (управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками)». Санкция по этой статье предусматривает лишение прав на срок до года.

Иван Буранов