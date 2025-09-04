Облизбирком не нашел нарушений в присутствии кандидатов рядом с губернатором и мэром

Избирательная комиссия Ульяновской области разместила на своем сайте постановление по обращению в комиссию ульяновского общественного активиста и независимого юриста Константина Толкачева, в котором тот просил провести проверку фактов возможного систематического нарушения избирательного законодательства со стороны должностных лиц региона, «имеющих высокие статусы» (в Ульяновске 14 августа состоятся выборы в гордуму).

Александр Болдакин тоже будет голосовать

Фото: фото пресс-службы губернатора и правительства Ульяновской области Александр Болдакин тоже будет голосовать

Фото: фото пресс-службы губернатора и правительства Ульяновской области

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», в обращении, направленном в конце августа, господин Толкачев сообщил, что в Telegram-канале губернатора региона Алексея Русских 20 августа 2025 года размещена запись, где на фото рядом с ним запечатлены кандидаты в депутаты гордумы от КПРФ Алексей Кривов и Антон Шилов. Аналогично в публикации Telegram-канала мэрии 27 августа 2025 года «на фото рядом с главой Ульяновска Александром Болдакиным находятся все те же кандидаты Алексей Кривов и Антон Шилов», а в Telegram-канале самого Александра Болдакина 26 августа 2025 года «размещен видеосюжет, в котором рядом с мэром запечатлен кандидат Алексей Кривов».

При этом, подчеркивает юрист, эти кандидаты не являются должностными лицами, чья повседневная деятельность связана с сопровождением губернатора или мэра, а законодательством установлен запрет на предвыборную агитацию органами власти и их должностными лицами.

Рассмотрев обращение юриста, облизбирком пришел к выводу, что материалы «не содержат признаков предвыборной агитации». При этом, отмечается в постановлении, кандидаты Алексей Кривов и Антон Шилов пояснили комиссии, что их присутствие на освещенных в телеграм-каналах мероприятиях «имело незапланированный характер».

Решением облизбиркома до заявителя доведено, что «оснований для применения установленных законодательством о выборах мер не усматривается».

Андрей Васильев, Ульяновск