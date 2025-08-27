ЦИК просят проверить законность агитации за кандидатов органами власти в Ульяновске

Как стало известно «Ъ-Волга», независимый юрист и общественный активист Константин Толкачев (он же был кандидатом в депутаты гордумы на предстоящих выборах, но ему было отказано в регистрации в связи с недостатком достоверных подписей) направил в ЦИК, облизбирком, Генпрокуратуру и прокуратуру региона обращение, в котором просит провести проверку фактов возможного систематического нарушения избирательного законодательства со стороны должностных лиц региона, «имеющих высокие статусы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Заявитель отмечает, что в Telegram-канале губернатора Ульяновской области Алексея Русских 20 августа 2025 года размещена запись, где на фото рядом с ним запечатлены кандидаты в депутаты Ульяновской городской думы Алексей Кривов (кандидат от КПРФ, Заволжский одномандатный избирательный округ №6) и Антон Шилов (кандидат от КПРФ, округ №9).

Аналогично в Telegram-канале администрации Ульяновска 27 августа 2025 года была размещена запись, «где на фото рядом с главой Ульяновска Александром Болдакиным находятся все те же кандидаты Алексей Кривов и Антон Шилов», а в Telegram-канале самого Александра Болдакина 26 августа 2025 года «размещен видеосюжет, в котором рядом с мэром запечатлен кандидат Алексей Кривов».

При этом, подчеркивает юрист, указанные кандидаты не являются должностными лицами, чья повседневная деятельность связана с сопровождением губернатора или мэра, а законодательством установлен запрет на предвыборную агитацию органами государственной власти и МСУ, а также их должностными лицами.

В обращении отмечается, что, на взгляд заявителя, «в Ульяновской области сложилась порочная практика, когда высокопоставленные должностные лица систематически пренебрегают законными ограничениями, прямо или косвенно участвуя в агитации за конкретных кандидатов, нарушая конституционно-правовой принцип равенства кандидатов».

В облизбиркоме «Ъ-Волга» сказали, что пока не видели обращения юриста. По фактам размещения фотографий с кандидатами рядом с высокими чиновниками заметили, что оценивать наличие незаконной агитации «можно будет только после ознакомления со всеми подробностями, исходя из конкретных обстоятельств».

Сергей Титов, Ульяновск