Вызов скорой оценят на целесообразность

Глава «Единой России» в петербургском Заксобрании Павел Крупник предложил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко ввести штрафы для тех, кто злоупотребляет медицинской помощью и зазря вызывает скорую. Ведомство он просит оценить своевременность своей инициативы и сам настаивает на том, что часто пациенты вызывают скорую даже с легкой простудой. Это, считает парламентарий, создает лишнюю работу для и так загруженных медиков. При этом в Петербурге все еще остается заметный дефицит кадров в сфере здравоохранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Лидер фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Павел Крупник направил свое предложение об изменении кодекса об административных правонарушениях (КоАП) на имя главы Министерства здравоохранения РФ Михаилу Мурашко. Парламентарий предлагает ввести административное наказание для тех пациентов, которые злоупотребляют медицинской помощью. Каким образом будет определяться, что является злоупотреблением, пока неясно. Господин Крупник предложил Минздраву и лично господину Мурашко оценить, насколько проблема актуальна, а его предложение целесообразно. Сам петербургский депутат полагает, что если удастся доказать, что человек злонамеренно злоупотреблял медицинской помощью и препятствовал работе медицинских сотрудников при исполнении, их необходимо будет оштрафовать на сумму стоимости этой медицинской помощи.

По словам Павла Крупника, сейчас сотрудники больниц на своих форумах и медицинских ресурсах обсуждают, что появилась тенденция, при которой часть пациентов считает, что вызов скорой — это их особое право. Это касается всего медицинского персонала и фельдшеров скорой помощи в том числе. Люди полагают, что они могут самостоятельно выбирать состав бригады (например, требовать врачей определенной религии или национальности), вмешиваться в работу врачей, оказывать сопротивление, если не согласны с медиками, а также оскорблять их и заниматься рукоприкладством, настаивает на своей инициативе парламентарий. Проблемой он называет и то, что зачастую пациенты вызывают скорую при температуре тела 37 градусов.

По последним данным Смольного, в государственных медицинских учреждениях в среднем недостаток врачей достиг 24%. При этом больницы испытывают еще больший дефицит среднего медицинского персонала: 32,5%. За 2025 год в Петербурге разместили более 25 тыс. вакансий в сфере медицины, в особенности спрос растет на главных врачей и лаборантов. Заметнее всего ощущается дефицит врачей, в городе не хватает около 8,8 тыс. медиков, то есть примерно 43% вакансий от всего объема на медицинском рынке, приводят данные на конец июня 2025 года портал hh.ru. На втором месте по доле спроса — младший медперсонал — 26%, то есть более 4 тыс. вакансий. Далее следуют лаборанты и ассистенты врачей (по 5% вакансий). По опросам платформы, своим текущим заработком довольны всего 29% представителей медицинской сферы, однако сейчас на рынке отмечается рост зарплат, хотя он не покрывает запросы тех, кто ищет работу.

Как уточняют в пресс-службе hh.ru по Северо-Западу, только за август в Петербурге и Ленобласти опубликовали более 5,5 тыс. вакансий, что на 35% больше в сравнении с аналогичным периодом годом ранее. При этом около половины опрошенных сервисом медиков из Петербурга прекратили работать по специальности. Большая часть из них сначала пробовала искать более удачные вакансии по специальности, но в итоге ушли в другие сферы. В основном это связано с выгоранием, отмечают аналитики.

Тем не менее по итогам 2024 года в Смольном отчитывались, что в Петербурге укомплектованность амбулаторных учреждений средним медперсоналом составила 96%, врачами — 94,5%. Всего в городе насчитывается 38 тыс. врачей при целевом показателе 33,6 тыс.

В комитете по здравоохранению Петербурга при этом замечают, что вскоре они планируют полностью закрыть потребность в медработниках с помощью программы «Медицинские кадры». Основной задачей в ее рамках у исполнительной власти является строительство нового медицинского колледжа с городским аккредитационным центром. Впрочем, он должен начать работу лишь в 2029 году.

В конце августа Минздрав определился с механизмом обязательной отработки для студентов-медиков. Третий вариант ведомственного законопроекта предполагает, что все бюджетные места в медвузах станут целевыми. Таким образом, первокурсникам придется заключать договор с региональными минздравами или медорганизациями и давать обязательство определенное время отработать в государственных учреждениях. В случае нарушения условий договора выпускники должны будут возместить затраты на свое обучение в трехкратном размере. Ректоры ведущих вузов поддержали нововведения, а вот молодые медики настроены скептически. Тем не менее документ уже прошел процедуру межведомственного согласования.

Полина Пучкова