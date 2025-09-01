Воронежский «Факел» впервые проиграл в новом сезоне Первой лиги

Воронежский футбольный клуб «Факел» прервал победную серию в Первой лиге, уступив екатеринбургскому «Уралу» на выезде. Матч прошел 31 августа и закончился со счетом 2:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воронежские болельщики на выездном матче «Факела» в Екатеринбурге

Фото: из Telegram-канала Александра Гусева Воронежские болельщики на выездном матче «Факела» в Екатеринбурге

Счет на 66-й минуте встречи открыл защитник хозяев поля Егор Мосин. Второй гол забил он же — на 90-й минуте.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев назвал игру непростой для «огнеопасных», но отметил, что они «смотрелись достойно и создавали опасные моменты». «Тем обиднее немногочисленные ошибки и итоговый счет — считаю, что своей игрой воронежцы заслуживали ничьей»,— добавил глава региона.

Господин Гусев также сказал, что в этом сезоне «нас» не устраивают ни поражения, ни ничьи. И выразил надежду на то, что тренерский состав сделает соответствующие выводы.

«В первый раз встретились с таким соперником, который играет так открыто, пытается навязать борьбу… Заслуга, понятно, "Урала", хорошую игру они сегодня дали. У нас был момент сумасшедший, но это никого не волнует. На табло 0:2»,— прокомментировал поражение главный тренер «Факела» Игорь Шалимов.

В восьмом туре воронежцы сыграют с футбольным клубом «Челябинск» на выезде. Матч запланирован на 17:00 4 сентября.

Алина Морозова