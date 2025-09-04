Рубио: США и Эквадор будут делиться разведданными из-за эскалации на Карибах

США и Эквадор достигли договоренности об обмене разведданными, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам визита в Эквадор. По его словам, решение было принято в связи с объявленной президентом США Дональдом Трампом «войной против наркотеррористов».

«Сейчас мы можем делиться разведданными»,— сказал Марко Рубио.

По его словам, это позволит расширить возможности для проведения военных операций в будущем. Речь идет не только об операциях против наркотических банд. При этом глава Госдепа отметил, что Вашингтон окажет Эквадору поддержку в борьбе против террористических организаций, вовлеченных в торговлю наркотиками.

Господин Рубио также подтвердил, что Дональд Трамп объявил «войну против наркотеррористов». «Это война»,— подчеркнул он.

2 сентября президент США Дональд Трамп сообщил, что американские вооруженные силы нанесли удар по судну в международных водах вблизи Венесуэлы. Целью атаки стало судно, которое, по утверждению Белого дома, связано с транснациональным наркокартелем и, предположительно, использовалось для перевозки наркотиков. По словам американской стороны, в результате удара были убиты 11 человек.

