Двухэтажный автобус в Лондоне вылетел с дороги на тротуар, пострадали 17 человек

В Лондоне, Великобритания, двухэтажный автобус протаранил ограждение возле вокзала Виктория. Пострадали 17 человек, включая водителя. Пятнадцать пострадавших доставили в больницу, сообщает Associated Press.

В автобусе находились около 15 человек. Жизни пострадавших ничего не угрожает, рассказали в полиции Лондона. Есть ли среди них иностранцы, не уточняется. Водитель еще не был арестован. Силовики обратились к очевидцам ДТП — они попросили предоставить полиции записи с телефонов и видеорегистраторов для проведения расследования.

Свидетели происшествия рассказали BBC, что до столкновения из задней части автобуса пошел «огромный клуб черного дыма». За транспортом тянулся след из топлива, которое растеклось по улице Аллингтон. Полиция запретила горожанам курить в этом районе из-за угрозы пожара.

Виктория — один из самых загруженных железнодорожных вокзалов Лондона. Он располагается в историческом районе города Вестминстер, где множество достопримечательностей, включая Вестминстерский дворец, Букингемский дворец и Вестминстерское аббатство.