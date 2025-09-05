«Вымпелком» планирует построить новый магистральный стык с Монголией за 100 млн рублей

«Вымпелком» на конференции MWC25 Shanghai подписал соглашение с компаниями из Монголии и Китая о строительстве пограничного магистрального стыка в Дальневосточном федеральном округе, рассказал “Ъ” вице-президент компании по операторскому бизнесу Сергей Быков. Господин Быков отказался раскрыть названия компаний до завершения строительства. По его словам, стык создаст новый транзитный маршрут между Китаем и Европой, который пройдет по территории России и Монголии.

Он говорит, что строительство планируется завершить в четвертом квартале 2025 года, а на первом этапе будет реализована пропускная способность канала в 200 Гбит/с с «возможностью оперативного масштабирования емкости под новые потребности». Капитальные затраты компании на проект в 2025 году составят около 100 млн руб., добавил господин Быков.

По данным Comnews за 2024 год, у России четыре магистральных стыка с Монголией, которые связывают сети «МегаФона», «Ростелекома», «Транстелекома» и «ЭР-Телекома» с инфраструктурой местных операторов связи. В 2020 году «Ростелеком» начал строительство магистральной ВОЛС TEA Next, которая должна соединить западные и восточные границы России с привязками к крупнейшим городам страны, а также границам с Монголией и Китаем. Планируется, что линия связи дотянется до стран Европы. Ранее “Ъ” сообщал, что Альфа-банк получил 49,99% ООО «Атлас», оператора проекта по строительству TEA Next (см. “Ъ” от 10 сентября 2024 года).