Закон сохранения «Энергии»

В госкорпорации «Роскосмос» 27 августа решительно опровергли информацию о возможной продаже РКК «Энергия» и уходе ее гендиректора Игоря Мальцева, распространенную ранее рядом СМИ. В прошлом «Энергия» столкнулась с финансовыми трудностями из-за убыточных проектов, а ее долги перед банками пришлось реструктуризировать силами «Роскосмоса» с заделом на их погашение через выполнение гособоронзаказа.

Днем 27 августа некоторые российские СМИ со ссылкой на «отраслевые источники» сообщили о возможной продаже Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» частному инвестору. Согласно этим данным, головное предприятие российской пилотируемой космонавтики могут выставить на торги, а его новый генеральный директор Игорь Мальцев, возглавивший корпорацию три месяца назад, якобы уже подал заявление об увольнении.

О назначении Игоря Мальцева главой «Энергии» было объявлено 23 мая 2005 г. До 2022 года он работал на заводе экспериментального машиностроения РКК «Энергия», был замгендиректора по качеству и управляющим директором. Последние два года возглавлял Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени Пилюгина. Его предшественника на посту главы «Энергии» Игоря Озара, по данным источников РБК, сейчас прочат на должность гендиректора «Северной верфи».

В «Роскосмосе», которому принадлежит «Энергия», эту информацию почти сразу опровергли. Там заявили, что господин Мальцев продолжает работу на своем посту и «занимается решением проблем, доставшихся от предыдущего руководства». При этом коллектив предприятия «ритмично» выполняет госзаказ по строительству кораблей «Союз МС» и «Прогресс МС» и продолжает плановую разработку нового многоразового пилотируемого космического корабля «Орел» и модулей для Российской орбитальной станции, подчеркнули в госкорпорации. Позже и анонимный собеседник ТАСС назвал эти публикации «совершенным и категорическим вымыслом».

Почвой для подобных слухов могло стать тяжелое финансовое положение «Энергии». Согласно данным «Роскосмоса» за 2019 год, РКК несла значительную долговую нагрузку из-за убыточных проектов («Морской старт», спутники «Ангосат» и «Египтсат»). Долги были реструктуризированы до 2029 года, а само предприятие планировало погашать их за счет средств, получаемых по гособоронзаказу.

Отметим, что слухи о приватизации ключевых активов «Роскосмоса» возникают не впервые. Ранее в числе возможных покупателей как «Энергии», так и компании «Российские космические системы» (РКС; входит в госкорпорацию «Роскосмос») называли инвестиционную компанию «Интеррос» миллиардера Владимира Потанина. Впрочем, как уточнил собеседник “Ъ” из ракетно-космической отрасли, речь тогда шла лишь о потенциальном сотрудничестве с венчурным фондом «Восток» и дальнейших инвестициях в утвержденные госпрограммы. Что же касается сделки «Интерроса» по РКС, то там, по словам источника, «все в процессе».

Дмитрий Сотак