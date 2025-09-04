Reuters: предложение о работе может оказаться уловкой хакеров из КНДР

Северокорейские хакеры за последний год наводнили интернет фальшивыми объявлениями о вакансиях в криптовалютной индустрии, сообщает Reuters.

Злоумышленники заставляют соискателей переходить на сторонние сайты, якобы чтобы пройти тест или собеседование в видеоформате. Для этого пользователям нужно ввести на этих сайтах свои персональные данные или специальный код, который они получают от фальшивого нанимателя. После этого злоумышленники получают доступ к криптовалютным кошелькам жертв.

«Это происходит со мной постоянно, и я уверен, что и со всеми остальными в этой сфере тоже»,— заявил агентству руководитель швейцарской аналитической компании Global Ledger Карлос Янез. По его словам, сам он не попался на уловки хакеров, но те постоянно совершенствуют свои мошеннические схемы: «Страшно подумать, как далеко они продвинулись».

Согласно докладу SentinelOne, только за первые три месяца 2025 года от этой схемы пострадали более 230 человек. Но это только те случаи, которые удалось зафиксировать аналитикам компании.

Размер улова северокорейских хакеров благодаря фальшивым объявлениям о работе в докладе не указывается. Но, по данным Chainalysis, в прошлом году северокорейские хакеры украли криптовалюту на сумму не менее чем $1,34 млрд.

Ранее сообщалось, что по итогам первой половины 2025 года хакерами по всему миру были украдены $2,17 млрд в криптовалюте. Это больше, чем за весь 2024 год. При этом почти четверть от этой суммы была украдена с индивидуальных криптовалютных кошельков.

Кирилл Сарханянц