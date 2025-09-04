МИД РФ назвал ложью «вбросы» о невыплатах РФ страховых средств по самолету AZAL

В министерстве иностранных дел России назвали «вбросами» и «ложью» появившуюся в соцсетях информацию о невыплатах Россией страховых взносов в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний». В МИД РФ указали, что АО «АльфаСтрахование» с февраля осуществляет страховые выплаты в связи с катастрофой. Азербайджанской авиакомпании выплачено страховое возмещение за самолет в размере полной страховой стоимости — 1,003 млрд рублей, указали в ведомстве.

«Имеем дело с очередным спекулирующим на трагедии вбросом в уже знакомом циничном стиле, рассчитанным на эмоциональную реакцию аудитории,— говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале МИД РФ. — Подобные инсинуации не соответствуют действительности. Это ложь».

«Полностью урегулированы требования в связи с травмами и гибелью 46 из 62 пассажиров рейса, в т.ч. полностью осуществлены выплаты по 7 из 15 граждан России, по 35 из 38 граждан Азербайджана, по всем 3 гражданам Киргизии, по 1 из 6 граждан Казахстана,— сообщили в ведомстве. — На сегодня осуществлены страховые выплаты пострадавшим пассажирам самолета и родственникам погибших на общую сумму 358,4 млн рублей».

Отмечается, что работа с пострадавшими и родственниками погибших по согласованию сумм компенсаций для целей полного урегулирования продолжается.

Отношения Азербайджана и России обострились вслед за крушением самолета AZAL в декабре прошлого года, а затем задержанием и гибелью уроженцев республики в Екатеринбурге по делу об этнической группировке. В конце августа президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не несет ответственности за ухудшение отношений между странами.

Авиакатастрофа случилась 25 декабря 2024 года. Самолет Embraer-190 летел из Баку в Грозный. Лайнер упал в районе казахстанского Актау. На борту были пять членов экипажа и 62 пассажира. Погибли 38 человек. В предварительном отчете Минтранса Казахстана говорилось о двух ударах, после которых самолет стал терять высоту. Окончательный отчет ожидается до конца 2025 года. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщал о внешнем воздействии на самолет и заявлял о подготовке документов для подачи иска против России.

Подробнее об иске Баку — в материале «Ъ» «Азербайджан ищет виновных».

Анастасия Домбицкая