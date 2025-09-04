Вучич готовится к рокировке и может стать премьером

Вернувшийся из Китая президент Сербии Александр Вучич может начать подготовку к масштабной политической рокировке, сообщает «Ъ». Анонимные источники утверждают, что по завершении второго президентского срока в 2027 году он может совместить парламентские и президентские выборы, выдвинув на пост президента близкого соратника, чтобы самому занять должность премьер-министра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Сербии Александр Вучич

Фото: ALEXANDER NEMENOV / Pool / Reuters Президент Сербии Александр Вучич

Фото: ALEXANDER NEMENOV / Pool / Reuters

Признаком грядущих перемен стало неожиданное включение в состав сербской делегации в Пекине экс-президента Томислава Николича. Его участие в переговорах Александра Вучича с Владимиром Путиным и Си Цзиньпиным расценено в Белграде как «смотрины» потенциального преемника на президентский пост.

Несмотря на заверения господина Вучича, что визит в Китай не повлияет на евроинтеграционный курс Сербии, его активные контакты с Москвой и Пекином, а также стремление укрепить личную власть вызывают обеспокоенность в Брюсселе. При этом многие сербские эксперты и наблюдатели отмечают, что поездка президента имела преимущественно экономический, а не политический характер, а ее основной целью была демонстрация сторонникам, что многомесячные протесты не ослабили его позиции.

Подробнее — в материале «Ъ» «В Пекин со своим преемником».