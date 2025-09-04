В Пекин со своим преемником

Вернувшийся 4 сентября из Китая президент Сербии Александр Вучич объявил, что встретился там с 12 мировыми лидерами, включая глав РФ и Китая, и что «среди 26 стран мы (гости из Сербии.— “Ъ”) были первыми или вторыми по популярности и узнаваемости». Сербские же СМИ и наблюдатели обратили внимание на то, что в состав своей делегации сербский лидер включил экс-президента страны Томислава Николича. В этой связи в Сербии не исключают, что это могли быть смотрины накануне операции «Преемник». С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Президент Сербии Александр Вучич (в центре) прибыл на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине

Фото: Lintao Zhang / Pool / Reuters

Итоги трехдневного визита в Китай для участия в мероприятиях по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны Александр Вучич подвел еще в Пекине, общаясь с сербскими журналистами. Президент сообщил, что встретился с 12 мировыми лидерами. «Среди 26 стран мы были первыми или вторыми по популярности и узнаваемости»,— с гордостью заявил он. Так глава Сербии ответил на распространившиеся в соцсетях и сербских оппозиционных СМИ протокольные фото из Пекина, на которых Александру Вучичу отведено место в задних рядах.

Ключевое значение сербский президент отвел своим встречам с лидерами России и Китая. «Я попросил президента Путина дать нам хорошую цену на газ и увеличить его количество, чтобы мы могли нормально жить и будущей зимой, и в последующие годы. Я сказал президенту Путину, что верю в его справедливое отношение к Сербии, и думаю, что мы до конца сентября это (подписание соглашения по газу.— “Ъ”) получим»,— подвел Александр Вучич главный итог почти часовых переговоров с президентом РФ. Срок прежнего договора о поставках российского голубого топлива, который составляет 80% потребляемого Сербией газа, истек в мае и был ранее продлен только на три месяца.

План-задание на встречу с Си Цзиньпином президент Сербии огласил заранее: «Реально встреча займет около получаса. Поэтому помимо благодарности и выражения уважения за все, что Китай делает для Сербии, попрошу Си о новых инвестициях».

Александр Вучич похвастался сербским журналистам, что «с Си может встретиться всегда, в то время как наши соседи мечтают увидеть его разве что на открытке», и что нынешний глава Китая «не посетил ни одной страны региона, кроме Сербии», где он был и в 2016, и в 2024 годах. Впрочем, о каких-либо конкретных договоренностях после состоявшейся 4 сентября сербско-китайской встречи в верхах не сообщалось.

По итогам визита сербского лидера в Китай из Еврокомиссии прозвучало предупреждение: «Сербия должна нас убедить в приверженности своей стратегической ориентации на ЕС и продемонстрировать твердую приверженность европейским ценностям». В ответ Александр Вучич заверил, что его визит в Пекин «не повлияет на европейский путь Сербии».

Многие сербские эксперты и наблюдатели полагают, что визит президента Сербии в Китай имел скорее экономическое, нежели политическое значение, а его главным мотивом была консолидация личной власти президента путем демонстрации сторонникам, что многомесячные протесты не поколебали его позиций.

«Вучич хотел показать своим избирателям, что и ныне является лидером мирового уровня»,— говорит бывший сербский дипломат, политолог Небойша Вуйович.

В этой связи сербские СМИ обратили внимание на то, что в состав своей делегации глава Сербии неожиданно включил и экс-президента Томислава Николича, который после ухода со своего поста в 2017 году практически не участвует в политической жизни страны. Более того, господин Николич принимал участие во встречах Александра Вучича и с президентом РФ Владимиром Путиным, и с председателем КНР Си Цзиньпином, занимая на переговорах место по правую руку от нынешнего главы Сербии.

Недавно Александр Вучич объявил, что после двух президентских сроков, которые истекают в 2027 году, конституцию менять не станет и больше не будет баллотироваться на пост президента, а парламентские выборы пройдут в стране досрочно. Информированные источники “Ъ” в Белграде полагают, что Александр Вучич может провести парламентские и президентские выборы одновременно, выдвинув на пост президента близкого себе политика, чтобы самому занять место премьера, который по конституции обладает ключевыми властными полномочиями.

Тогда же в Сербии обратили внимание на неожиданное посещение в конце июля Александром Вучичем Томислава Николича, который, пробыв на посту главы государства лишь один пятилетний срок, уступил право избраться на пост президента своему товарищу по партии Александру Вучичу. Теперь, как считают белградские источники “Ъ”, возможна «рокировка наоборот».

Поэтому неслучайно, что в Сербии расценили присутствие Томислава Николича в Пекине как его политические смотрины накануне проведения операции «Преемник».

Геннадий Сысоев