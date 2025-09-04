Мирный житель погиб при ударе дрона в Белгородской области

Грайворонский округ Белгородской области подвергся атаке ВСУ. При ударе дрона по территории частного дома в селе Безымено погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Другой удар БПЛА пришелся по селу Глотово. Ранены женщина. Ее госпитализировали с минно-взрывной и баро- травмами, а также множественными осколочными ранениями ноги.

Ранее сегодня господин Гладков рассказал об ударе дрона по частному дому в поселке Октябрьский Белгородского района. Пострадала мирная жительница. С осколочными ранениями грудной клетки ее доставили в городскую больницу №2 Белгорода. В доме выбиты окна и повреждена крыша.