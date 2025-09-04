Страховщики спрогнозировали популярность ДСЖ

Объем долевого страхования жизни (ДСЖ) составил лишь 3 млрд руб. в первом полугодии 2025-го. Такой вид страховки предлагают только пять страховщиков. Несмотря на это, в отрасли позитивно смотрят на перспективы развития нового сегмента страхования.

Спрос на ДСЖ будет расти при расширении ассортимента фондов, появления новых предложений на рынке и повышения информированности об этом виде страхования, заявил «Ъ» заместитель гендиректора «Сбербанк Страхования жизни» Александр Жуков. «Однако сохраняются сложности с позиционированием продукта, так как имущественный статус у полиса совершенно другой, а гарантированная доходность требует больших затрат капитала, чем в НСЖ (накопительном страховании жизни.— "Ъ")»,— рассказал господин Жуков. В нынешней конфигурации ДСЖ получился «избыточно зарегулированным» и проигрывает покупке ПИФов вместе с НСЖ напрямую, считает гендиректор «Росгосстрах Жизнь» Валерий Смирнов.

Закон, регулирующий долевое страхование жизни в России, был принят в декабре 2023 года. Разрешили продавать полисы ДСЖ с 1 января 2025 года. Страхователь в случае приобретения ДСЖ самостоятельно инвестирует средства в паи открытых и закрытых ПИФов, меняет структуру портфеля, давая соответствующие указания страховой компании.

