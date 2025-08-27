В Екатеринбурге сервис аренды «МТС Юрент» сокращает парк самокатов

Сервис аренды электросамокатов «МТС Юрент» намерен сократить количество самокатов на улицах Екатеринбурга. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе компании.

«Для снижения числа аварийности с участием шеринговых СИМ (средств индивидуальной мобильности) в Екатеринбурге, сокращения нагрузки на дорожную сеть, а также в преддверии начала учебного года "МТС Юрент" сокращает парк электросамокатов в столице Урала и предлагает другим операторам также ограничить рост количества устройств на улицах города»,— сообщили в пресс службе компании «МТС Юрент»

Ранее портал «Е1» писал, что в Екатеринбурге обнаружили склад самокатов «МТС Юрент». В компании объяснили, что на этом месте находится сервисный центр, где обслуживают СИМы.

«МТС Юрент»— один из крупнейших российских сервисов шеринга. Был запущен в 2016 году предпринимателем Андреем Колесником. Сервис предлагает самокаты, велосипеды, а также пауэрбанки. Парк насчитывает около 150 тысяч самокатов.

Напомним,в июле председатель Екатеринбургской городской думы Анна Гурарий предложила ввести карту водителя электросамокатов, для регулирования их передвижения.

Полина Бабинцева