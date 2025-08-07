Пайщики распробовали долги

Объем привлечений в облигационные ПИФы в июле 2025 года обновил исторический рекорд, достигнув 153 млрд руб., почти в три раза перекрыв показатель предыдущего месяца. Он обеспечен за счет перетоков средств с депозитов, ставки по которым опустились к уровням годовой давности, а также из фондов денежного рынка. В ближайшие месяцы тенденция может усилиться по мере дальнейшего снижения ставок. При этом массового ухода из ПИФов денежного рынка управляющие не ждут, поскольку текущая доходность по ним остается вблизи ключевой ставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По оценке “Ъ”, основанной на данных Investfunds, в июле 2025 года чистый приток в фонды облигаций составил рекордные 153 млрд руб., почти в три раза превысив показатель предыдущего месяца. Эта сумма также учитывает показатель ОПИФа «Первая — Накопительный», который Investfunds относит формально к фондам смешанного типа, но в котором значительную долю активов составляют облигации. В результате за шесть месяцев чистое привлечение в облигационные ПИФы превысило 293 млрд руб.

Почти весь объем средств в июле пришелся на фонды трех крупнейших участников рынка — УК «Первая» (106,7 млрд руб.), «Альфа-Капитал» (25,7 млрд руб.), «ВИМ Инвестиции» (7,5 млрд руб.).

Спрос инвесторов на облигационные фонды связан с высокими результатами, которые они показали с начала года, а также ожиданием дальнейшего снижения ключевой ставки Банком России. По данным Investfunds, каждый второй ПИФ рублевых облигаций (без учета фондов с выплатой промежуточного дохода) показал с начала года прирост стоимости пая на 16–32%. «Мы начали обращать внимание клиентов еще с конца прошлого года, когда в декабре регулятор неожиданно для рынка сохранил ключевую ставку неизменной»,— отмечает руководитель отдела поддержки продаж УК «Первая» Андрей Макаров. По словам главы департамента управления активами «Альфа-Капитала» Виктора Барка, «преобладающий вклад внесли состоятельные клиенты, обеспечив в июле более половины поступлений в паевые фонды».

Основной приток средств шел с банковских депозитов, ставки по которым стремительно снижаются и уже не удовлетворяют часть клиентов, отмечает господин Барк. По данным ЦБ, по итогам июля средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков опустилась до 16,4% годовых, тем самым вернувшись к значению годовой давности. Этот результат на 1,9 п. п. ниже значения месячной давности и на 5,3 п. п. ниже значения начала года. За июль индекс RUSFAR (отражает справедливую стоимость денег на основе сделок репо, заключаемых на денежном рынке Московской биржи) опустился более чем на 2 п. п., но до 18,12% годовых.

Участники рынка также отмечают усилившиеся перетоки из фондов других категорий.

По данным Investfunds, чистый отток средств из фондов денежного рынка составил 7,5 млрд руб., тогда как в предыдущие полгода они фиксировали регулярный приток средств. Оттоки из фондов акций выросли с 1,6 млрд до 8,5 млрд руб., второй по величине отрицательный результат за все время наблюдений. Предыдущий антирекорд был установлен в августе 2024 года, когда из таких ПИФов было выведено 10,5 млрд руб.

В итоге в июле чистый приток во все категории розничных фондов составил 133,7 млрд руб., на 18,5% превысив результат июня и став третьим по величине результатом за все время существования отрасли. Больший объем средств поступал в такие ПИФы в октябре 2024 года (более 141 млрд руб.) и декабре 2024 года (более 235 млрд руб.).

В условиях снижения ставок приток инвестиций на рынок коллективных инвестиций продолжится. «Если внешняя конъюнктура останется стабильной, Банк России, скорее всего, продолжит движение в сторону более мягкой денежно-кредитной политики — как на сентябрьском заседании, так и в дальнейшем. Это, в свою очередь, продолжит поддерживать спрос на долговые инструменты»,— отмечает Андрей Макаров. По оценке УК «Первая», к концу года ключевая ставка может опуститься до 16%.

Вместе с тем фонды денежного рынка продолжат сталкиваться с точечными оттоками, но массового ухода из них пайщиков управляющие не ждут. «Ставки на денежном рынке по-прежнему остаются высокими, и этот инструмент будет пользоваться спросом у инвесторов, желающих разместить краткосрочную ликвидность с доходностью, близкой к ключевой ставке»,— отмечает руководитель департамента портфельных инвестиций «ВИМ Инвестиции» Сергей Дюдин. По мнению Виктора Барка, самые консервативные инвесторы будут оставаться в фондах денежного рынка, так как это единственный инструмент с минимальным процентным и кредитным риском.

Виталий Гайдаев