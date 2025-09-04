Италия не отправит войска на Украину после прекращения огня

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на встрече с «коалицией желающих», разрабатывающей гарантии безопасности Украины в будущем мирном соглашении, исключила размещение на украинской территории итальянских войск. По ее словам, Рим открыт к поддержке путем мониторинга и обучения ВСУ за пределами Украины.

«Джорджа Мелони повторила предложение о механизме коллективной обороны безопасности, вдохновленном статьей 5 договора НАТО, как ключевом элементе политических гарантий безопасности для Украины»,— говорится в заявлении итальянского правительства, которое приводит Il fatto Quotidiano.

На встрече в Елисейском дворце «коалиция желающих» — в нее входят 35 стран — обсуждала гарантии безопасности Украины в будущем мирном соглашении. Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что 26 стран обязались отправить силы сдерживания на Украину или участвовать в обеспечении безопасности на море, суше или в воздухе после прекращения огня. Отправку войск на Украину исключила также Польша.

