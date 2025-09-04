Туск вновь исключил отправку польских войск на Украину после прекращения огня

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что власти не направят польские войска на Украину даже после прекращения огня. По его словам, помощь украинской стороне Варшава оказывает за счет логистики — через Польшу осуществляются поставки оружия Украине.

«Польша, как мы неоднократно подчеркивали, не планирует отправлять солдат на Украину, в том числе и после окончания войны»,— сказал Дональд Туск журналистам после встречи «коалиции желающих» в Париже. «Мы являемся ответственными за логистику. Известно, что в Польше находится самый большой хаб. Это достаточное задание и все согласны с такой формой помощи Польши Украине»,— отметил польский премьер.

На встрече в Елисейском дворце «коалиция желающих» — в нее входят 35 стран — обсуждала гарантии безопасности Украины в будущем мирном соглашении. Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что 26 стран обязались отправить силы сдерживания на Украину или участвовать в обеспечении безопасности на море, суше или в воздухе после прекращения огня.

