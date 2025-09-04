КПРФ пожаловалась на нарушения в отношении ее кандидатов—участников СВО

Компартия выдвинула в качестве кандидатов на предстоящих выборах 103 участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил 4 сентября на пресс-конференции в ТАСС первый заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин.

«Некоторые ребята приехали в отпуск, зарегистрировались кандидатами и поехали дальше защищать родину, а их команды работают»,— рассказал коммунист. При этом даже «тем, кто защищает страну» пришлось столкнуться с «отдельными случаями нарушений избирательного законодательства», посетовал господин Афонин.

Так, по его словам, в Ханты-Мансийске кандидата в муниципальные депутаты пытались заставить сняться с выборов через руководство воинской части. Обращения по этому поводу коммунисты направили в военную прокуратуру и уполномоченному по правам человека. Кандидатам в Обнинске (Калужская область) «чиновники на местах пытались воспрепятствовать в размещении фотографий в военной форме и с наградами». Вопрос удалось урегулировать лишь после вмешательства лидера КПРФ Геннадия Зюганова, отметил Юрий Афонин. Он также напомнил, что КПРФ активно развивает «патриотическую победную линию», а в ходе СВО погибло 157 членов партии.

Всего коммунисты выдвинули для участия в осенних выборах разного уровня более 9 тыс. кандидатов, которые «представляют широкий фронт народно-патриотических сил вокруг КПРФ», добавил господин Афонин.

Ксения Веретенникова