В Уральской консерватории откроют эстрадный факультет в Год уральского рока

В Уральской государственной консерватории имени Мусоргского откроют эстрадный факультет в Год уральского рока в 2026 году, сообщила на заседании Совета неравнодушных горожан министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина. По ее словам, в создании факультета заинтересован и.о. ректора Юрий Гаврилов, к назначению которого 17 июня «приложил руку» врио губернатора Денис Паслер.

Светлана Учайкина

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Мы жаловались с нашей филармонией, что нужен факультет, поскольку амбициозная Челябинская область откачивает подготовленных нами музыкантов»,— пояснила госпожа Учайкина.

Открыть «эстрадный рок-поп факультет» в ходе встречи неравнодушных горожан предложил основатель группы «Урфин Джюс» Александр Пантыкин. «Если у нас появится такой факультет, от нас не будут уезжать талантливые музыканты. Сегодня заканчивают училище и уезжают в Челябинск, потому что там открыли высшее, в Москву, Санкт-Петербург, и мы теряем драгоценные, талантливые кадры, рожденные на уральской земле, которые вынуждены уехать. Это неправильно»,— подчеркнул он.

В Екатеринбурге 2026 год объявлен Годом уральского рока в честь 40-летия свердловского рок-клуба. Для его проведения создана рабочая группа, в которую вошли Александр Пантыкин, автор текстов группы «Смысловые Галлюцинации» Олег Гененфельд, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, организатор фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург, журналист Дмитрий Карасюк. Рабочую группу возглавляет мэр Алексей Орлов.

Свердловский рок-клуб просуществовал с 1986 по 1991 год. В него входили такие группы, как «Чайф», «Наутилус Помпилиус», «Настя», «Агата Кристи», «Урфин Джюс». Последней группой, официально вступившей в рок-клуб, стали «Смысловые галлюцинации».

Василий Алексеев