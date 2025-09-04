Подростка из Нижнего Новгорода приговорили к 8 годам за подготовку к теракту

2-й Западный окружной военный суд назначил 8 лет колонии строгого режима подростку из Нижнего Новгорода. Его признали виновным по ряду статей террористической направленности, включая подготовку к теракту. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

В ведомстве рассказали, что фигуранту также вменяли участие в террористической организации и прохождение обучения для теракта. Как установило следствие, в 2023 году подросток вступил в международную террористическую организацию. После этого он прошел обучение в интернете и купил компоненты для создания самодельной взрывчатки.

Помимо этого, злоумышленник пропагандировал деятельность террористической организации и демонстрировал в интернете ее символику. Он также готовился устроить теракт в Нижегородской области.

Никита Черненко