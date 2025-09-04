Читатели сделали свой выбор

Почти половина продаж самых популярных книг в России пришлась на отечественных авторов. Данные приводит РБК со ссылкой на Российский книжный союз — каждые полгода организация составляет топ-50 самых продаваемых изданий в стране. За эти полгода доля писателей из России выросла до 46%, что на 6 п. п. больше, чем за тот же период 2024-го. Половину продаж составила художественная литература, ее стали покупать чаще. Остальная часть пришлась на нон-фикшн и детские книги — 38% и 10% от всей доли соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

С чем связана такая динамика? Этот вопрос “Ъ FM” обсудил с директором департамента художественной литературы издательства «Эксмо-АСТ» Сергеем Рубисом: «Действительно, популярность отечественных авторов выросла. В первую очередь за счет авторов отечественной классики: в прошлом году и в начале этого года и Федор Достоевский, и Михаил Булгаков были в топ-3 самых популярных авторов. Например, экранизация "Мастера и Маргариты" в прошлом году дала огромный скачок в продажах романа и в целом книг Булгакова, как будто люди раньше не знали о существовании этой книги и пошли покупать в первый раз.

Что касается художественной литературы, в очень популярных жанрах современной прозы — в детективах и фантастике — тоже преобладают отечественные авторы. Была новая книга Гузели Яхиной под названием "Эйзен" про Сергея Эйзенштейна. Могу назвать Виктора Дашкевича, он пишет жанровую литературу на стыке фантастики и детектива. Мы ожидаем в конце месяца выхода новинок у Сергея Лукьяненко, Вадима Панова».

Среди самых продаваемых художественных книг больше трети заняли жанры фэнтези и любовные романы. Авторы рейтинга выделяют среди лидеров по числу проданных книг автора молодежных романов Анну Джейн и фантаста Виктора Дашкевича. При этом растет доля изданий, проданных в цифре, говорит основатель сети «Буквоед» Денис Котов: «Тенденция , безусловно, прослеживается. В медиа и событийном поле все больше участвуют российские писатели. Есть новые имена, есть постоянно новинки. У нас издается больше 110 тыс. наименований в год. Это топ-5 среди стран мира, по-моему, по количеству наименований.

Единственное, у нас средний тираж пока составляет около 3 тыс. экземпляров в бумажном виде, но продажи электронных и аудиокниг растут и компенсируют недостаточный средний тираж».

Самой продаваемой книгой за последние полгода стал зарубежный роман «Ониксовый шторм» с выручкой в 54 млн руб. Это третья часть фэнтези-серии «Эмпирей» от американки Ребекки Яррос. В топ-3 также вошли писатели-иностранцы. Научпоп «48 законов власти» Роберта Грина продали на 43 млн руб., а третью строчку занимает иллюстрированное издание «The Book. Как создать цивилизацию заново».

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Егор Парфенов