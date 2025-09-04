Майки Мэдисон стала послом Dior

26-летняя американская актриса Майки Мэдисон, обладательница премии «Оскар» стала новым послом Dior и будет представлять женские коллекции одежды для французского Дома моды, под руководством Джонатана Андерсона, креативного директора марки. Майки присоединилась к списку звездных амбассадоров Dior, в который уже входят Дженна Ортега, Джису и Аня Тейлор-Джой. Карьера Мэдисон стремительно развивается — она собрала множество наград, включая премии BAFTA и Independent Spirit Award, получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля за главную роль в фильме «Анора». Она также была номинирована на «Золотой глобу»>, премию Гильдии киноактуров США и премию Critic’s Choice Award.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Майки Мэдисон

Фото: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic Майки Мэдисон

Фото: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic