Зеленский ответил на предложение Путина приехать в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву означает, что российская сторона пока не готова к такой встрече. По словам украинского лидера, переговоры на таком уровне должны завершиться «каким-то результатом».

«Американские партнеры нам передали, что Путин пригласил меня в Москву. Я считаю, что если хочешь, чтобы встречи не было, надо пригласить меня в Москву. Думаю, что Россия начала говорить о встрече — это уже неплохо. Но пока мы не видим их желания окончания войны»,— сказал Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже.

Владимир Путин накануне сказал журналистам, что не исключает возможности встречи с Владимиром Зеленским. «Если Зеленский готов, то пусть приезжает в Москву. Эта встреча состоится»,— сказал российский президент.

Лусине Баласян