Стубб: США и Европа рассмотрят санкции против российских нефти и газа

Президент США Дональд Трамп в ходе беседы с европейскими лидерами предложил США и Европе действовать сообща в отношении дальнейших санкций против России. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в ходе беседы с журналистами. По его словам, в ближайшее время глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен обсудит вопрос санкций против российских нефти и газа с Дональдом Трампом.

«Подход Трампа заключался в том, что мы должны действовать сообща в отношении политики санкций и сейчас искать способы, в частности, остановить военную машину России экономическими средствами,— сказал Александр Стубб после беседы с европейскими союзниками и президентом США Дональдом Трампом (цитата по Reuters). — В этом случае есть две цели, а именно нефть и газ».

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и ближайшие советники президента США Дональда Трампа обсудят вопрос санкций в течение ближайших 24 часов, сообщил Александр Стубб.

Сегодня в Париже прошла встреча лидеров Франции, Дании, Польши, Финляндии, Еврокомиссии по вопросу гарантий безопасности Украины. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф покинул встречу «коалиции желающих» в Елисейском дворце примерно спустя 40 минут после ее начала, сообщило издание «Европейская правда». Он должен был вернуться позднее для участия в конференции с Дональдом Трампом. Она прошла в формате видеоконференцсвязи.

В правительстве ФРГ по итогам встречи заявили, что Германия готова расширить свою поддержку Украине и будет играть свою роль в обеспечении гарантий безопасности после завершения конфликта. Там отметили, что решение о военном участии в установленном порядке, как только будут прояснены рамочные условия соглашения.

Подробнее — в материале «Ъ» «Гарантии вновь собрали "желающих"».

Анастасия Домбицкая