Путин встретился с членом политбюро ЦК Компартии Китая

Президент России Владимир Путин начал переговоры с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ли Хунчжуном. Встреча проходит на Восточном экономическом форуме.

Господин Хунчжун также поучаствует в пленарном заседании ВЭФ. Среди других зарубежных гостей, с которыми встретился российский лидер на форуме, — премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар и премьер Лаоса Сонсай Сипхандон.

X Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на острове Русский вблизи Владивостока. Главная тема ВЭФ в этом году: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». Организатором форума выступает Росконгресс.