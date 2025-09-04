Медведев: РФ будет возвращать замороженные активы «украинской землей»

Россия намерена возвращать свои замороженные на Западе активы, переданные Украине, в «натуральной форме», написал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Так он отреагировал на решение Великобритании передать Украине $1,3 млрд прибыли от использования российских активов.

Дмитрий Медведев уточнил, что возврат будет осуществляться «украинской землей» и другим имуществом на ее территории. Он подчеркнул, что не имеет в виду земли Донбасса и Новороссии, которые уже принадлежат России.

Ранее Великобритания направила Украине $1,3 млрд прибыли от замороженных российских активов. Британское правительство также объявило о пересмотре уровня боеготовности своих вооруженных сил, которые могут быть отправлены в Киев в случае прекращения огня.