Ozon подал документы для перерегистрации в России

Ozon (MOEX: OZON) Holdings PLC объявил о подаче документов для государственной регистрации как Международная компания публичного акционерного общества «Озон» (МКПАО «Озон»). Процесс планируют завершить к октябрю 2025 года.

Местом регистрации, согласно пресс-релизу, станет специальный административный район острова Октябрьский в Калининградской области. За несколько дней до регистрации Ozon как МКПАО на Мосбирже будут приостановлены торги акциями компании. Это продлится до конца 2025 года. Торговая площадка сообщит инвесторам обо всех изменениях.

Все расписки, учитываемые в инфраструктуре РФ, будут конвертированы в российские акции, уточнили в компании.

В конце июля Ozon получил одобрение от кипрского регистратора на перенос юрисдикции в Россию. Решение о смене юрисдикции акционеры приняли 27 декабря 2024 года.