Средняя ставка по вкладам снизилась до 15,7% годовых в августе

В третьей декаде августа средняя ставка по вкладам в топ-10 российских банков снизилась на 0,15 п. п. — до 15,7% годовых. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

Больше всего сократилась доходность вкладов на срок от трех до шести месяцев — они потеряли 0,43 п. п. В депозитах сроком от одного года доходность упала на 0,33 п. п. На остальных сроках ставки снизились на 0,10–0,13 п. п.

Средняя ставка упала ниже 16% в начале августа. В последний раз на этом уровне показатель находился в июне 2024 года.

В июле банки отмечали, что наиболее востребованными у россиян остаются вклады на три и шесть месяцев. Тенденция объяснялась снижением процентов по более длинным вкладам из-за ожидаемого снижения ключевой ставки.

В июле объем средств на вкладах граждан составил 43,6 трлн руб. Он увеличился на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщали в ЦБ. Граждане продолжают нести деньги в банки, поскольку вклады привлекательнее других инвестиций как в плане доходности, так и по уровню надежности.

Подробнее — в материале «Ъ» «Вклады получили добавку».