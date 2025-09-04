Премьер Монголии назвал газопровод «Сила Сибири-2» грандиозным проектом

Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар оценил масштаб проекта «Сила Сибири-2». По словам господина Занданшатара, инициатива грандиозна, а ее влияние сложно вообразить.

«Поздравляю вас за ваши усилия осуществлять этот грандиозный проект,— обратился монгольский премьер к президенту России Владимиру Путину на ВЭФ. — Это действительно огромный проект. Мы даже не представляем, какое влияние он будет оказывать».

Два дня назад российская и китайская стороны подписали меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири-2». Газопровод протянется на 2,6 тыс. км, его планируемая мощность — 50 млрд куб. м газа в год. Маршрут, в частности, пройдет через территорию Монголии. Протяженность монгольского участка «Союз Восток» — около 960 км.

Подробности — в материале «Ъ» «В полном соглашении».