Москалькова рассказала о воссоединении семи разделенных СВО семей

Омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила о воссоединении семи семей, оказавшихся разлученными из-за боевых действий на Украине.

«Сын и дочь из Санкт-Петербурга и Пошехонья Ярославской области встретили своих пожилых родителей из Николаева. Сын и его невестка из Свердловской области встретили маму из Днепропетровской области. Дочь встретила маму из Сум»,— рассказала госпожа Москалькова.

Она добавила, что пять членов семьи граждан Украины уехали к родным по просьбе украинского омбудсмена.

Омбудсмен поблагодарила за содействие в переговорах администрацию президента РФ, Минобороны РФ, спецслужбы, а также омбудсменов Свердловской и Ярославской областей.