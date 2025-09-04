Москалькова рассказала о воссоединении семи разделенных СВО семей
Омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила о воссоединении семи семей, оказавшихся разлученными из-за боевых действий на Украине.
«Сын и дочь из Санкт-Петербурга и Пошехонья Ярославской области встретили своих пожилых родителей из Николаева. Сын и его невестка из Свердловской области встретили маму из Днепропетровской области. Дочь встретила маму из Сум»,— рассказала госпожа Москалькова.
Она добавила, что пять членов семьи граждан Украины уехали к родным по просьбе украинского омбудсмена.
Омбудсмен поблагодарила за содействие в переговорах администрацию президента РФ, Минобороны РФ, спецслужбы, а также омбудсменов Свердловской и Ярославской областей.