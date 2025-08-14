Солдат ВСУ получил реальный срок за теракты в Курской области

Суд признал виновным солдата 17-й отдельной танковой бригады ВСУ Михаила Горвата в совершении терактов на территории Курской области (пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Об этом сообщили в СКР.

Военного приговорили к 16 годам лишения свободы, первые три из которых осужденный проведет в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима.

Следователи и суд установили, что вооруженный автоматом и гранатами Горват вторгся на бронеавтомобиле в Курскую область. Украинский солдат препятствовал эвакуации жителей, открывал огонь по ним и российским военным, а также участвовал в блокировании и удержании деревни Викторовки. В марте Горвата задержали в ходе боевых действий и передали следователям.

На прошлой неделе еще двое военных получили реальные сроки за теракты в Курской области. Их также приговорили к 16 годам лишения свободы.

Егор Якимов