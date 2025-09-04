НСЖ удержит клиентов за счет новых налоговых вычетов и системы гарантирования

Страховые компании переориентировали Накопительное страхование жизни (НСЖ) на долгосрочные продукты с гарантированной доходностью. По мнению опрошенных «Ъ» экспертов, новые налоговые вычеты для долгосрочных договоров до 400 тыс. руб. и система гарантирования вкладов до 2,8 млн руб. к 2027 году в год станут преимуществом НСЖ перед другими инструментами.

«Клиенты, понимая, что высокая ставка не навсегда, старались фиксировать ее на более длительный срок»,— рассказывает гендиректор «МАКС-Жизнь» Андрей Мартьянов.

Сейчас НСЖ занимает самую большую долю на рынке страхования жизни — около 56%. В настоящих условиях рынка большим спросом пользуются продукты с гарантированной доходностью, схожей по объему с доходами от банковских вкладов, отмечают эксперты.

