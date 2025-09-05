ИТ-перегрузка

Как стало известно «Ъ», в одном из крупнейших российских ИТ-холдингов T1 новый гендиректор, им станет Дмитрий Харитонов, занимавший до этого должность первого заместителя главы компании. Это уже четвертый руководитель Т1 за последние четыре года, однако в холдинге заявляют, что глобальная стратегия останется неизменной. Предыдущий глава Т1 Алексей Фетисов не исключал выхода компании на биржу, для чего было необходимо в том числе трансформировать корпоративное управление.

Дмитрий Харитонов

Новым гендиректором ИТ-холдинга Т1 станет Дмитрий Харитонов, рассказали “Ъ” в пресс-службе холдинга. Ранее он был первым заместителем гендиректора холдинга, а также возглавлял компанию «Иннотех», входящую в Т1. В июле “Ъ” сообщал, что глава компании Алексей Фетисов покинет свой пост, а собеседники называли кадровые изменения «плановыми с точки зрения холдинга» и заверяли, что «масштабной пересборки команды не ожидается» (см. “Ъ” от 22 июля). Господин Фетисов займет позицию ИТ-директора Альфа-банка. Сам он был назначен на должность гендиректора холдинга Т1 в октябре 2023 года. До него должность занимал Игорь Калганов, он был назначен в мае 2022 года и сменил Сергея Соловьева, руководившего компанией в 2020–2022 годах.

Т1 (до апреля 2021 года «Техносерв») основан в 1992 году братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми (бывшие владельцы Промсвязьбанка). В январе 2018 года «Техносерв» получил Алексей Ананьев и продал его в июле 2019 года ВТБ. В 2025 году Т1 объявил, что ВТБ из капитала холдинга вышел. АО Т1, по данным «Спарк-Интерфакс», принадлежит СФО «Вектор Технологий» (44,87%), «Сирокко Технолоджи» (30,2%), комбинированный ЗПИФ «Ось» (УК «НРК-Капитал») (17,94%) и «ТС-Центр» (6,97%). «ТС-Центр» принадлежит самому холдингу Т1. По данным компании, сегодня портфель ИТ-холдинга включает порядка 150 продуктов и услуг, из которых больше 90 входят в ЕРРП и решают задачи по импортозамещению, штат компании превышает 2 тыс. человек, выручка по итогам 2024 года выросла на 29% и составила 249,6 млрд руб (без НДС).

В интервью “Ъ” в апреле Алексей Фетисов не исключал выход холдинга на IPO и добавлял, что задачей компании было «трансформировать корпоративное управление», чтобы, если будет принято решение о выходе на биржу, с точки зрения структуры и юридического формата компания была бы к этому полностью готова (см. “Ъ” от 16 апреля).

В T1 рассказывают, что стратегия развития холдинга останется неизменной. В качестве основных целей холдинга в компании называют планы развития продуктово-сервисного портфеля по уже запущенным трекам: создание оборудования и ПАК (в том числе решений для автоматизации торговых сетей и систем инженерного анализа), формирование портфеля собственных SaaS-решений (ПО как сервис), а также формирование «цифровых вертикалей» в разных отраслях.

«Частая смена гендиректоров сама по себе является серьезным вызовом, так как создает риски потери стратегической преемственности, дестабилизирует команду и может замедлить принятие долгосрочных решений»,— отмечает управляющий партнер Novator Legal Group Вячеслав Косаков. Кроме того, подобные кадровые перестановки, по его словам, повышают бдительность со стороны кредиторов.

Решение о смене Алексея Фетисова на Дмитрия Харитонова действительно выглядит логичным в контексте предстоящего IPO, а бывший гендиректор «выполнил "предстартовую подготовку"» перед выходом компании на биржу, рассуждает партнер экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. В радиусе трех-пяти лет стратегия холдинга, вероятно, претерпит ряд изменений, считает эксперт. Так, фокус, скорее всего, будет сконцентрирован на финансовой прозрачности и комплаенсе.

Филипп Крупанин