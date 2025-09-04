Омская область получит 6,8 млрд рублей на развитие нового аэропорта и ОЭЗ

Правительственная комиссия РФ поддержала проекты по созданию в Омской области инфраструктуры для нового аэропорта «Омск-Федоровка» и развитию особой экономической зоны (ОЭЗ) «Авангард». Суммарный объем инвестиций составит 6,8 млрд руб., сообщил в своем Telegram-канале губернатор Виталий Хоценко.

Как пояснил глава региона, по проекту аэропортового комплекса уже заключено концессионное соглашение, в рамках которого будет проведено технологическое присоединение объекта к коммунальным сетям. С кем подписан контракт не уточняется. Ожидается, что развитие инфраструктуры позволит создать около 1,4 тыс. рабочих мест.

Второй проект предполагает развитие коммунальной и энергетической инфраструктуры на ОЭЗ «Авангард». «К новым сетям будет подключен ряд производств с общим количеством рабочих мест 1,5 тыс. человек», — добавил господин Хоценко.

Как писал «Ъ-Сибирь», в конце августа стало известно, что площадь ОЭЗ «Авангард» в Омске увеличат в три раза со 164 га до 488 га. Соответствующее решение было принято Минэкономразвития РФ. На данный момент на территории ОЭЗ зарегистрированы 10 резидентов с общим объемом инвестиций более 156 млрд руб.

Александра Стрелкова