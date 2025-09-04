Россия запускает рогатый экспорт

Россия будет продавать в Китай северных оленей. Это подразумевают протоколы о сотрудничестве в сельскохозяйственной сфере, которые Москва и Пекин подписали во время визита Владимира Путина в КНР. Речь идет о живых оленях и сушеных пантах — это мягкие, еще не окостеневшие рога, которые используются в традиционнной восточной медицине. Кроме того, оговариваются поставки мяса — около 1 тыс. тонн в год. Предполагается, что этот объем будет достигнут уже к концу 2026-го. Годовая выручка оценивается в $2-3 млн, пишет Forbes.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Салтыковский, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Салтыковский, Коммерсантъ

Однако российская оленина — для китайцев продукт экзотический. Чтобы они его покупали, России придется провести мощную рекламную кампанию, говорит доцент Высшей школы перевода МГУ имени М. В. Ломоносова, автор книги «Ни хао! Как вести дела с китайскими партнерами» Константин Батанов: «С нашей стороны речь идет о поставках северных оленей, которые обитают, например, в Ямало-Ненецком автономном округе, в Якутии, а китайцы в основном ориентируются на благородных оленей, мясо которых издавна употреблялось в пищу в Китае.

Кроме того, очень ценятся рога благородных оленей. Другие части их организмов используются в китайской народной медицине. Допустим, рога тонко нарезают, они выглядят как монета, потом их настаивают в меду или настаивают на них алкоголь. Это очень полезно для организма.

Если мы хотим поставлять именно северных оленей, то придется делать продвижение товара, вкладываться в маркетинг, потому что может оказаться, что не все китайцы знают, что с ними делать, какие у них особенности.

Если речь идет о тысяче тонн мяса, то могу предположить, что значительная часть пойдет в рестораны. Также большой потенциал у поставок рогов, шкур и всего остального. То есть дело перспективное, но потребует дополнительных усилий и проработки».

Предполагается, что к 2030-му объем экспорта оленины увеличится до 4 тыс. тонн, что будет приносить России ежегодно $8 млн. Основное поголовье северных оленей живет на Ямале. Там насчитывается около 900 тыс. животных. Второй крупных оленеводческий регион — Ненецкий автономный округ, но там стадо не более 170 тыс. Продукции едва хватает для внутреннего потребления. К поставкам на экспорт производители пока не готовы, говорит председатель Союза оленеводов Ненецкого автономного округа Роман Кычин.

Поэтому, по его словам, придется развивать перерабатывающую промышленность, увеличивать количество сертифицированных предприятий и наращивать объемы продукции: «В Ненецком автономном округе 170-180 тыс. поголовья, этого хватает на обеспечение региона мясом. Какие-то еще объемы параллельно поставлять партнерам, конечно, будет сложно. На местном уровне панты не пользуются таким спросом, как само мясо. Оно диетическое в первую очередь, во-вторых, чистое, без каких-то кормовых добавок. Олени питаются живым ягелем и постоянно кочуют, двигаются.

Налаживается на местном уровне обработка шкур, небольшие перерабатывающие комплексы. Это тоже очень неплохой продукт, который можно в дальнейшем использовать в одежде. Если такие договора подписывать, заниматься поставками, то нужно в любом случае провести работу: конкуренция, логистические сложности, давление на поголовье, управление доходами. Это все нужно прорабатывать очень детально».

Еще в начале прошлого года Китай одобрил нескольким российским предприятиям право экспорта сушеных рогов и костей для промышленного применения, рассказали изданию Forbes в проектном офисе развития. По данным за март, экспортировано почти 2,5 тонн пантов из Амурской области в Китай. Речь идет о рогах благородного оленя и лося. Но это очень маленькие партии и единичные контракты. Полноценного выхода на китайский рынок добиться очень сложно, отметила сооснователь мультисервисной платформы для бизнеса Digital ВЭД Анна Фомичева: «Соглашение подписано, но есть еще очень много нюансов, согласований, и главное — сертификации. Это все-таки продукты питания, ветеринарный контроль. Чтобы что-то экспортировать в Китай, нужно быть внесенным в реестр CIFER, для этого нужно соответствовать китайским стандартам качества.

Здесь зачастую возникает вопрос: готовы ли наши производства, фермеры и поставщики проходить эту стандартизацию, регуляторику, весь этот сложный путь? Потому что все, что касается китайского CIFER, это ад.

Мы последний раз год проходили процедуру по куриным лапам, вносились в реестр CIFER, получали разрешительные документы, чтобы наладить экспорт. Опишу требования на примере куриных лап. У курицы просто лапы отрубить — это одно дело, а чтобы сделать это в соответствии с тем, как хотят китайцы, нужно определенное оборудование. Ко мне прибегали с этими лапами, на стол их вываливали, мы фотографируем, скидываем размер. Китайцы говорят: "Эти не подходят, эти не подходят".

В конечном счете если один из десяти поставщиков вносится в реестр и соответствует требованиям, то это очень хорошо. Ведь мы говорим не просто о том, чтобы взять панты оленя и просто их повезти в контейнере, а о том, что китайцы будут предъявлять определенные требования. И мы должны быть готовы. То есть мы теперь должны понять: как китайцы хотят их получать, в каком виде. После этого будет понятно, как быстро мы наладим экспорт и будет ли взрывной рост».

В России самое большое поголовье северных оленей в мире — больше 1,5 млн, сообщила член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ольга Епифанова. Подписанные с Китаем соглашения, по ее словам, создают значительный экспортный потенциал. Но ученые предупреждают, что Арктика стремительно теряет оленей. За три десятилетия их число сократилось на 56%. Индустриализация территории, природные пожары и глобальное потепление ставят под угрозу существование диких животных, пишет «Ямал-Медиа». За последние пять лет температура в Арктике поднялась больше, чем на 2°C. Если ситуация не изменится, то животные могут исчезнуть уже в этом столетии.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова